Türkiye'nin sınırdışı ettiği Ugandalı blogger Kajubi'nin ülkesinde gözaltında kaybolduğu iddia edildi; avukatları Ankara'yı suçladı

Ugandalı blogger Fred Lumbuye Kajubi’nin Türkiye tarafından sınırdışı edildikten sonra 4 Ağustos'ta ülkesinde gözaltına alındığı ve o tarihten beri kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Ugandalı bir grup avukat Uganda’nın başkenti Kampala’daki Yüksek Mahkemeye Ugandalı blogger Fred Lumbuye Kajubi’nin bulunması için dilekçe verdi. Avukatlar Lumbuye’nin Uganda devleti tarafından yasadışı olarak tutulduğunu ve kişisel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri sürdü.

Sözcülüğünü Geoffrey Turyamusiima’nın yaptığı Ugandalı avukatlar Uganda Dışişleri Bakanı Henry Okello Oryem’in gazeteci Lumbuye’nin Türkiye’deki Ugandalı yetkililere teslim edildiğini ve daha sonra Entebbe Havalimanı’na götürülmek üzere olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Turyamusiima, hukuçulardan oluşan bir grubun 7 Ağustos 2021’de Entebbe Havalimanı’na gittiğini ancak tüm havalimanının güvenlik tarafından kapatıldığını ve erişimlerinin engellendiğini ifade etti. Sözcü, Kampala ve Türkiye’de’ki gözaltı merkezlerinde Lumbuye’yi aradıklarını ancak kendisine ait bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

Avukatlar Yükek Mahkeme’nin Başsavcılığa görev vererek Lumbuye’nin ölü ya da canlı bedeninin bulunması için harekete geçilmesini istiyorlar. Birkaç gün önce Uganda Polisi Sözcüsü Fred Enanda gazetecilere Lumbuye’nin sosyal medyadaki paylaşımlarına dair 15 farklı suçtan dosyası olduğunu ifade etmişti. Ancak Enanda, Başkan Yoweri Museveni’nin liderliğini eleştiren ve ölümüne dair yalan haber yayan Lumbuye’nin sınırdışı edilerek Uganda’da gözaltına alındığını doğrulamadı. Yüksek Mahkeme Hukuk Davaları Bölümü Başkanı Hakim Musa Ssekaana’nın atandığı taleple ilgili ise Başsavcı henüz yanıt vermedi.