Türkiye'nin sınır dışı ettiği gazeteci Ans Boersma'nın işine son verildi

Türkiye tarafından "El Nusra Cephesi"yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma'nın işine son verildi.

Şubat 2017'den bu yana İstanbul muhabirliğini yaptığı Het Financieele Dagblad (FD) gazetesi, "Türkiye'deki rolü hakkında yeterince dürüst davranmadığı" gerekçesiyle Boersma'nın işine son verildiğini açıkladı.

Ans Boersma, "El Nusra Cephesi üyesi Suriyeli erkek arkadaşının sahte belgelerle Hollanda vizesi almasına yardımcı olmakla" suçlanıyor.

FD gazetesinden yapılan açıklamada, Boersma'nın El Nusra Cephesi üyesi erkek arkadaşı ile ilişkisi konusunda kendilerinden bilgi sakladığı belirtilerek, "Türkiye üzerinden Hollanda'ya kaçan bir Suriyeli ile ilişkisini bilseydik işe almazdık" dendi.

Gazeteye göre Boersma, Suriyeli eski erkek arkadaşının Kasım 2017'de Amsterdam'daki bir etkinlikte konuşma yapmasından sonra medyanın gündemine gelmesi ve geçen sonbaharda tutuklanması konusunda da FD'ye bilgi vermedi.

FD gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Jan Bonjer, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Boersma'nın, bir cihatçı ile olan ilişkisi konusunda bilgi vermesi gerektiğini savundu.

Bonjer, "Zor bir ülkeye, genç bir gazeteci olarak gönderiliyorsanız, güvenliğiniz için sorumluluk almak zorunda olan kişilere karşı açık olmalısınız. FD'de çalışmak isteyen biri, her şeyi açıkça masaya koyar. Ama ne yazık ki, bu olmadı" diye konuştu.

Boersma: Türkiye'den hiçbir eşya almama izin verilmedi

Ans Boersma, işten çıkarma kararı nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, "Herşeyimi kaybettim, Türkiye'den hiçbir eşya almama izin verilmedi" dedi.

Avukatı Maarten Pijnenburg ise, kadın gazetecinin, kısa bir süre arkadaşlık ettiği Suriyeli'nin terör örgütü üyesi olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Hollandalı avukat, böyle bir kişiyle kısa süren ilişkisi nedeniyle, Boersma'nın, 'terörle bağlantılı olduğunun düşünülemeyeceğini' söyledi.

Hollanda Gazeteciler Sendikası (NJV) ise, Boersma'ya sahip çıktı. NJV Genel Sekreteri Thomas Bruning, savcılığın, Hollandalı gazetecinin güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Bruning, FD gazetesini de, işten çıkarma konusunda acele davranmakla suçladı.

Hollanda medyasına göre Boersma, 2013 yılında İstanbul'da tanıştığı El Nusra Cephesi üyesi Suriyeli erkek arkadaşının, sahte belgelerle Hollanda vizesi almasına yardım etmekle suçlanıyor.

Ans Boersma, Pazartesi günü, "cihatçı eski erkek arkadaşının Hollanda'ya gelebilmesi için evrakta sahtecilik yaptığı" iddiaları ile ilgili olarak polise ifade verecek.