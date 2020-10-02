Türkiye'nin peynir ithalatı yapacağı Venezuela'da peynirin market fiyatı asgari ücreti geçti

Türkiye’nin peynir de dahil gıda ürünleri ithal etmek için anlaşmaya vardığı Venezuela’da peynirin market fiyatı 1 milyon bolivarı aştı. Ülkede asgari ücret 700 bin bolivar düzeyinde.

Amerika’nın Sesi’nden Mustafa Özdemir’in haberine göre, Venezuela’nın para birimi altı ay öncesinde dolar karşısında 77 bin bolivar seviyesindeyken, bugün 450 bin bolivarı aşmış durumda. Bu durum birçok gıda ürününde olduğu peynir fiyatlarında da artışa neden oluyor.

Peynir üreticilerine göre fiyatlardaki artış ülkede yaşanan krizlerle doğrudan ilişkili. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını arttıran başlıca etkenler arasında elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kronik kesintiler, benzin kıtlığı, peynir üretiminin son 7 yılda yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemesi bulunuyor. Fiyatı artan süt ürünlerine alım gücü düşünce talep de azalıyor.

Araştırmalar, Venezuelalılar’ın son on yılda, kişi başı yıllık et tüketiminin 24 kilodan 10 kiloya düştüğünü gösteriyor. Hayvan Yetiştiricileri Federasyonu (Fedenaga) Başkanı Armando Chacin asgari ücretin 2 dolara kadar düştüğü ülkede, hayvancılık yapanların ürünlerini satmakta zorlandıklarını, bu yüzden de üreticilerin sürülerinin hiç değilse bir kısmını dış pazarda satmanın yollarını aradığını belirtti.

Venezuela’da yaşam şartlarını tespit etmek için bir grup üniversite yapılan ‘Encovi’ adlı araştırmaya göre Venezuela’da halkın yaklaşık yüzde 55’i aylık 60 doların, yüzde 76’sı aylık 100 doların altında bir gelire sahip. Halkın yüzde 79,3’ü mutfak masraflarını karşılayamıyor.