Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen: Çin, ikinci bir dalgadan endişe ediyor

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, NTV canlı yayında Çin'de son yaşananları aktardı. Çin'in virüsü kontrol altına aldığından ancak ikinci bir dalganın başlamasından korktuğu için tedbirleri halen sıkı tuttuğunu aktaran Önen, "82 bin 640 toplam vaka. 76 bin 417 kişi taburcu edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 321. Artık ithal vakadan söz ediliyor" dedi.

Çin'in salgını nasıl önlediğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önen, şunları kaydetti:

"Katı kurallar ve vatandaşın bu kurallara uyması. Yalnız başına tedbir getirmek yetmiyor. Buna vatandaşların riayet etmesi çok önemli. Bugün itibariyle Çin'de bir hafta 10 gündür sıfır vaka. Bugünkü rakamları sizinle paylaşayım, 82 bin 640 toplam vaka. 76 bin 417 kişi taburcu edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 bin 321. Artık ithal vakadan söz ediliyor. Bugün itibariyle bu rakam da 808. Çin içinden kaynaklanan bir vaka yok. Dünyadan Çin'e gelen özellikle de büyük çoğunluğunu yine kendi vatandaşının oluşturduğu yine kendi vatandaşları oluşturuyor. Bu yüzden Çin çok ciddi tedbirler alıyor. çünkü ikinci bir salgın dalgasından endişe ediyor. Dışarıdan gelenlere test uyguluyor, belli noktalarda karantinada tutuluyor. Çin kontrol altına aldı diyebiliriz ama yurt dışından kaynaklanacak olan yeni bir tehlikeye, gerekse kendi coğrafyasında yeni bir salgına sebebiyet vermesinden korktuğu için şu an tedbirleri çok sıkı uyguluyor. Birçok eyalete farklı derecelerde bu karantina tedbirlerini uyguluyor. Son gözlemlere göre de yavaş yavaş kademeli olarak bu karantina tedbirlerini hafifletiyor."

Üç ay oldu: "Gördüğümüz kadarıyla daha henüz yeni yeni belli aşamalar katediliyor"

Önen, "Çin'de yaşananlarla açıklananlar arasında bir çelişki var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Şu an burada üçünü ayını geride bıraktı bu salgın ama hâlâ Pekin'de hayat normale dönmüş değil. Herhangi bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanması ama vatandaşlar sokağa çıkmamaya özen gösteriyorlar.Üretime dayalı olmayan iş yerlerinde çalışanların yarısından çoğu evlerinde çalışıyorlar. Sitelerde yine güvenlik kontrolleri yapılıyor. Bu noktalardan baktığınızda Çin bu tedbirleri halen devam ettiriyor. Biz de verilen açıklanan verilerle konuşuyoruz. Daha ötesini bilmiyoruz. Ama biz burada yaşadığımız, gördüğümüz kadarıyla daha henüz yeni yeni belli aşamalar katediliyor."