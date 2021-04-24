Türkiye'nin pek çok ilinde valilikler Atatürk anıtlarına çelenk koymaya ve törene izin vermedi

Amasya Valiliği, milli mücadelenin kilometre taşı Amasya’da salgını gerekçe göstererek, CHP il örgütünün 23 Nisan için Atatürk Anıtı'na çelenk koymasına, "Çelenk sunmanız uygun bulunmamıştır" diyerek, izin vermedi.

Ulusal egemenliğe dayanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan Amasya genelgesinin, Atatürk tarafından yazıldığı şehir olan Amasya'da, 102 yıl sonra Atatürk Anıtı'na çelenk konulması yasaklandı.

Amasya Valiliği, CHP il örgütünün 23 Nisan dolayısıyla çelenk koyma talebine, "Sokağa çıkma yasağını" gerekçe göstererek Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasına izin vermedi.

Törenlere yasak getirilen iller

Sözcü gazetesinin haberine göre; Türkiye genelinde de birçok ilde Valilikler, hem CHP örgüt temsilcilerine hem de STK ve vatandaşlara ‘Pandemi' gerekçesiyle Atatürk anıtlarına çelenk koyma ve tören izni vermedi.



Törenlere yasak getiren iller, Trabzon, Bolu, Niğde, Kayseri, Kars, Tekirdağ, Rize, Tunceli, Çorum, Malatya, Kahramanmaraş, Bartın, Yozgat, Siirt, Çanakkale, Amasya, Nevşehir oldu.

"Kendileri lebalep kongreler yaptılar"

Karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Milli mücadelenin kilometre taşı Amasya tamiminden 102 yıl sonra Amasya Valiliği 23 Nisan'ı ve Atatürk anıtına çelenk koymayı yasaklıyor. İktidar, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığını yeni boyutlara taşıyor'' dedi ve şunları söyledi: "Kendileri lebalep kongreler yaptılar, insan canını hiçe sayarak keyfi uygulamalarda bulundular. Bizi ne Atatürk'ün yolundan çevirebilirler ne bayramlarımızı kutlamamıza engel olabilirler. Biz yine de çelenklerimizi gururla koyduk. İktidar boşuna uğraşıyor…"