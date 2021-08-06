Türkiye'nin ormanları yanıyor; üniversite çevre düzenlemesi gerekçesiyle onlarca ağacı kesiyor

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken Gaziantep Üniversitesi Kampüsü’nde ‘Çevre düzenlemesi yapılacağı’ gerekçesiyle çoğunluğu asırlık onlarca fıstık ve çam ağacı gece yarısı kesildiği ortaya çıktı. Üniversite yönetiminin ağaç kesimiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre, Yamaçtepe Semti’ni Gaziantep Üniversitesi’nin içinden geçerek Üniversite Bulvarı’na bağlayan yolun yapımı sırasında çok sayıda ağacın kesilmesinin tepkileri henüz dinmezken, bu kez de çevre düzenlemesi gerekçesiyle Uluğbey İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ULUTEM) arkasındaki ‘fıstıklık' olarak bilinen alandan onlarca fıstık ve çam ağacı kesildi.

Üniversite camiası ve çevrecilerin tepkisinden çekinildiği için gece yarısı gerçekleştirilen ağaç kıyımında, ULUTEM’in arka bahçesinin yanı sıra, merkez ile çocuk hastanesi arasındaki koridorda bulunan çok sayıda asırlık fıstık ağacı da dozerlerle sökülerek, süratle Çobanevi’ne götürüldü.

Konuyla ilgili Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, tepkisini şöyle dile getirdi:

“Ülke yangın yerine dönmüşken, insanlar bir ağaç kurtarmak için canlarını verirken yapılan şu vahşete bakar mısınız? Rektör Arif Özaydın'ın bu ağaçların kesilme sebebini kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Bunlar, yılların ağaçları. Bazıları asırlık, bazıları belki iki yüz yıllık Antep Fıstığı ağaçları, bu seviyeye gelmeleri için üzerinden yıllar geçmiş çam ağaçları hangi mantıkla kesilmiş anlamış değilim. Vahşetlik bir olay. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Marmaris'te, Bodrum'da, Manavgat'ta yanan ormanlar ciğerimizi ne kadar yakıp, canımızı acıttıysa, Gaziantep Üniversitesi’ndeki bu kıyım da canımızı o kadar yaktı.”

Üniversite yönetiminden açıklama yok

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın ve Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut, ağaç kıyımı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Gaziantep Üniversitesi, daha önce de rüzgar nedeniyle sökülen Atatürk Anıtı'nın 111 gün sonra yerine koyulması ve yapılan anıtın aslıyla aynı olmaması nedeniyle yapılan eleştirilerle gündeme gelmişti.