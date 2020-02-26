'Tuhaf Bir Pazar'da fikirler buluştu

Tuhaf Dergi tarafından düzenlenen 'Tuhaf Bir Pazar' etkinliğinde farklı disiplinlerden isimler buluştu.

İlber Ortaylı, Ayhan Sicimoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tuğrul Eryılmaz, Adnan Dalgakıran, Melisa Sözen, Harun Tekin, Gonca Vuslateri, Yüce Zerey, Tarık Tufan, Cansel Elçin, Suna Yıldızoğlu, Ali Elmacı, Alper Saldıran, Cem Talu, Fethi Karaduman, Ahu Yağtu, Güneş Duru, Metin Uca, Bulut Reyhanoğlu, Özlem Gürses gibi isimlerin katıldığı buluşmada ortak projeler tartışıldı.

7'incisi düzenlenen 'Tuhaf Bir Pazar', her ay farklı disiplinlerden oyuncuların, müzisyenlerin, yazar ve sanatçıların bir araya geldiği kültürel bir etkinlik olarak kurgulanıyor.