Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya gururları

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde 73 farklı sporcuyla toplamda 91 madalya kazandı.

Normal şartlarda geçen yıl gerçekleştirilmesi gereken ama yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.

Türkiye, oyunlarda 18 farklı branşta 108 sporcuyla madalya kovalayacak.

Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin temsil edildiği 23. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 39 altın, 25 gümüş, 27 bronz elde etti.

İlk madalya güreş branşında geldi

Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.

Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk madalya sevinçlerini 1936 Berlin Olimpiyatları'nda yaşadı.

Milli güreşçi Ahmet Kireççi, Berlin Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye adına kürsüye çıkan ilk sporcu oldu.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.

Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi'nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.

Kadınlarda ilk madalya 1992'de

Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da kazandı.

Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.

Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya ise 2004 yılında alabildi.

Atina'da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye'nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.

En başarılı branş güreş

Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.

Türk sporcuların kazandığı 91 madalyanın 63'ünü güreşçiler elde etti. Güreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalyayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.

Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular, halterde 11, tekvandoda 7, boksta 5, atletizmde 3 ve judoda 2 madalya kazandı.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun altın serisi

Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.

Madalyaların 85'i erkeklerden, 6'sı kadınlardan

Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85'ini erkek sporcular kazanırken, kadın sporcular 6 madalya elde etti.

Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.

Olimpiyatlarda Türkiye adına 73 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.