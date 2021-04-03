Türkiye’nin nasıl bir muhalefete ihtiyacı var?

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde muhalefetin gücü ve zaafları ele alınacak.

21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları arasında şunlar sıralanıyor:

- İktidar iflas etti ama muhalefet alternatif oluşturamadı tezi doğru mu? Başka bir muhalefet mümkün mü?

- Millet İttifakı, HDP ve sol partilerin durumu.

- Sosyalistler nasıl bir siyasi gelecek öneriyorlar?

- Türkiye’nin nasıl bir lidere ihtiyacı var?

- Ukrayna-Rusya savaşı kapıda mı? Biden Putin'e karşı sertleşecek mi, yumuşayacak mı?

- Türkiye-Rusya ortaklığı bunalımda.

- Çin-İran anlaşması neyi gösteriyor?

- Zor zamanlarda tiyatro üzerine.

Program konukları: Sol Parti PM üyesi Alper Taş, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, gazeteci-yazar Fehim Taştekin ve oyuncu Levent Üzümcü.

Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programı her cumartesi akşamı saat 21.00’de Tele1’de...