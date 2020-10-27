Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu'ndan Ankara Anlaşması açıklaması

Türkiye'nin Londra Başkonsolosluğu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Ankara Anlaşması'na başvuru süresinin 31 aralık 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak vatandaşlarımız, Ankara Anlaşması'na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaktır."

TIKLAYIN - İngiltere'yle yapılan Ankara Anlaşması Brexit'le sona erecek; gidenlerin muhtelif dava hakları olabilir

Ankara Anlaşması nedir?

Ankara Anlaşması (ECAA Agreement), Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması imzalamış olan ülkelerin vatandaşlarına, İngiltere tarafından verilen bir iş kurma izni vizesi.

Bu anlaşma uyarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere arasında imzalanan, Ankara Anlaşması çerçevesinde serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere'de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebiliyorlar.

İngiltere'de kendi işini icra edeceğini yetkili makamlara beyan eden ve yeterli belgeleri sunan kişilere şimdiye kadar bir defada en fazla 3 yıl için olmak üzere 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yıl da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu