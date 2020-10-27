İngiltere'yle yapılan Ankara Anlaşması Brexit'le sona erecek; gidenlerin muhtelif dava hakları olabilir

Türkiye vatandaşlarının İngiltere'de oturum hakkı almak için yararlandığı Ankara Anlaşması, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla sona erecek. İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İngiltere'ye giden bireylerin muhtelif dava hakkı olabileceğini söyledi.

Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre, Zeytinoğlu, İngiltere’nin AB’den ne türlü çıkarsa çıksın, 31 Aralık itibariyle Ankara Anlaşması’na taraf olmaktan çıktığını belirterek, “AB’den resmi olarak ayrılmasıyla otomatik olarak sonlanan bir durum” değerlendirmesini yaptı.

Ankara Anlaşması’yla İngiltere’ye giden bireylerin muhtelif dava hakkı olabileceğine işaret eden Zeytinoğlu “Konu kazanılmış hakkını geri isteyen muhtelif davacılar tarafından yargıya taşınsa bile kaybetme şansımız yüksek. Tabii dava açma hakkı Brexit öncesinde Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye giden bireyler için geçerli olacaktır” diyor.

'Beklemek gerek'

İngiltere ile bir serbest ticaret anlaşması (STA) imzalanması sürecini de değerlendiren Zeytinoğlu, bu konuda AB ile anlaşılmasının beklenmesi gerektiğini söyledi. AB ile bir STA’sı olmayan Malezya ile Türkiye’nin STA imzalamasının sorun yarattığını belirten Zeytinoğlu, “Yani İngiltere ile AB’ye rağmen bir anlaşma yaparsak, o sorunlu bir anlaşma olur. İngiltere ile STA yapabilmemiz için Gümrük Birliği’ndeki haklarımız nedeniyle önce AB ile anlaşmasını beklemek zorundayız. İki taraf istese bile Gümrük Birliği anlaşmamız buna müsaade etmiyor” diye konuştu.

Belirli tutarlarda yatırımla iş insanlarına verilen vizelerin devam edebileceğini, ancak bunun Brexit sonrası netleşeceğini söyleyen Zeytinoğlu, “Nasıl bir 250 bin TL’ye vatandaşlık veriyoruz, İngiltere de yine yatırım çekmek için 1 milyon sterlin de diyebilir 2 milyon sterlin de, benzer programlar başlatabilir” diye konuştu.

Yeni vizeler devreye girecek

Hukuk danışmanlığı yapan CSS Legal Londra Ofisi Yetkilisi Hübeyra İnce de 31 Aralık 2020’de Ankara Anlaşması vizesinin biteceğini teyit ederek, söz konusu vizeye başvuracakların güncellenen kriterlere hakim olmadan hareket etmelerinin riskli olacağı konusunda uyardı.

İnce, yapılan söz konusu değişikliklerin Türk vatandaşları ile Avrupa Birliği vatandaşı olan kişileri kapsayacağını belirterek "İngiltere turist vizesi, çalışma vizesi, öğrenci vizesi ve yerleşim vizesi gibi kategorilerde yapılan değişiklikler de kasım ayı itibariyle devreye girecek” diye konuştu.