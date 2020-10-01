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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden KKTC'ye seçim uyarısı: Türkiye seçim malzemesi yapılmamalı

01 Ekim 2020 22:01

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye'nin KKTC'de, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale ettiği yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye seçim malzemesi yapılmamalı" uyarısında bulundu.

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