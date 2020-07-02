Türkiye’nin kuru fıstığı Çin’den ithal ettiği ve gümrük vergisinin fiyatı patlattığı ortaya çıktı

Pandeminin etkisiyle ithalat kısıtlamaları kuruyemiş fiyatında artışa neden oldu. Dünya’nın haberine göre buna bir de kur kaynaklı artış eklenince fiyatlar ciddi oranda artış gösterdi. Özellikle Çin’den ithal edilen yer fıstığının fiyatı yüzde 94.8 arttı.

Yurtiçinde yapılan yer fıstığı üretiminin tüketimi karşılayamadığını ve COVID-19 nedeniyle ithalatının da yapılamadığını kaydeden Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet, fıstık fiyatlarının yükselmesinin birinci nedeninin Çin’den ithalatın yapılmaması olduğunu belirtti. İkinci nedenin ise bu yıl yer fıstığı ekim alanının önceki yıla oranla yüzde 20 daha fazla olduğunu aktaran Çenet, çiftçiler tarafından tohum için daha fazla yer fıstığı ayrılması nedeniyle fiyatların arttığını anlattı.

"Karantinada tüketim arttı"

Tuzlu fıstığı yüzde 79.3 ile kabak çekirdeği ve yüzde 45.9 zam ile kabuklu fıstık takip etti. Kuruyemiş fiyatlarının rekolteye ve ihracat miktarına göre değişkenlik gösterdiğini kaydeden Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman, iç pazarda da karantina sürecinde çerez tüketimini artırması sebebiyle bahsi geçen ürünlerin bu dönemde tükendiğini söyledi.

Karaman, Türkiye’deki üretimin ay çekirdeği tüketimini de karşılayamadığını belirterek, talebin bir kısmının ithalatla karşılandığını belirtti ve Mayıs ayı itibariyle ithalat gözetim fiyatları 1750 dolar/tondan 2500 dolar/tona yükseltildiğini vurguladı. Bu da ay çekirdeği fiyatını artırdı.