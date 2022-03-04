Türkiye'nin kredi risk primi 14 yılın zirvesinde

Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması sonrasında 30 baz puan daha artışla 650 baz puanı gördü.

Söz konusu jeopolitik gerilimler sonrasında yükselişe geçen risk göstergerleri ile Türk Lirası üst üste üçüncü haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

TL gün içinde yüzde 1'e yakın değer kaybederken, haftalık kayıp yüzde 3 oldu. Dolar/TL kuru saat 14.20 itibariyle 14,23 lira seviyesinden seyrediyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre CDS primindeki söz konusu yükseliş 2008 yılındaki finansal kriz döneminden bu yana en yüksek seviyeye geldi.