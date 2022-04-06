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Dünya

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkentine geri taşındı

Büyükelçilik, 11 Mart'ta geçici olarak Çernivtsi'ye taşınmıştı

06 Nisan 2022 15:09

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, salı günü itibariyle Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden başkent Kiev'e geri taşındı. 

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük" ifadeleri yer aldı.

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