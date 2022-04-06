Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın başkentine geri taşındı

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, salı günü itibariyle Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden başkent Kiev'e geri taşındı.

Büyükelçiliğin Twitter paylaşımında, "Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, Geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük" ifadeleri yer aldı.