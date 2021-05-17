Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı bölgede taş ocağı yapılmak isteniyor; “ÇED kararı beklenmeden ağaç kesimine başlanmış”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 80'inin karşılandığı Denizli Pamukkale ilçesi Güzelpınar mahallesinde yapılmak istenen taş ocağına karşı bölgeyi ziyarete gitti. 7 Mayısta kendilerine gelen tebligatla taş ocağı yapılacağını son anda öğrendiklerini, gelen yazıda 4 Mayıs tarihinin yer aldığını, bayramda da ormana iş makinaları gelmesiyle şaşkınlık yaşadıklarını belirten Güzelpınar muhtarı ve yöre halkı, “taş ocağı istemiyoruz, tescilli kekiğimizi ve geçim kaynağımızı yok etmelerini istemiyoruz” diyerek destek istedi. CHP'li Karaca, ÇED gerekli değildir kararının beklenmeden ağaç kesimine başlandığını belirtirken, bölge halkı ise itiraza hazırlanıyor.

Tescilli kekik tarlalarını yok edecek taş ocağı şirketinin izinsiz iş makinaları soktuğu bölgede köylüleri dinleyen CHP’li Karaca da hukuksuzluğa karşı itiraz edileceğini belirtti, köylülere tam destek sözü verdi.

“İtiraz süresi dolmadan hukuksuz talan!”

Köylülerin kendilerini aramasıyla bölgeye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca “Güzelpınar köyünde Taş ocağı kırım tesisleri için ÇED Gerekli Değildir kararı verilen bölgedeyiz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; süreci, hukuki gidişatı ve itirazlarını şu sözlerle ifade etti:

“Köylülerin haber vermesiyle hemen geldik. Gördük ki 3 Mayıs tarihinde, henüz daha Valilik tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmeden burada ağaç kesim işi şartnamesi yapılmış, Valilik kararı beklenmeden ağaç kesimi başlamış. 4 Mayıs’ta Valilik tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilip muhtarlığa 7 Mayısta tebliğ ediliyor. 30 günlük itiraz süresi 7 Haziran’da dolacak olmasına rağmen, yangından mal kaçırır gibi Bayramın 1. günü taş ocağı için köylülerin haberi yokken çalışmalar başlıyor, ağaç kıyımı için çalışmalar başlatılıyor. Kurtluca, Güzelpınar, Uzunpınar bölgeleri; Türkiye’nin doğal kekik ihracatının yüzde 80’inin gerçekleştirildiği bölge. Hiçbir yabancı madde, gübreleme, ilaçlama olmaksızın üretilen ve yüzde yüzü ihraç edilen doğal kekik…”

Gülizar Biçer Karaca Denizli Valisi ve kaymakamla görüşecek

Bilgilendirmenin 7 Mayısta kendilerine ulaştığını söyleyen muhtar ve yöredeki köylülerle yasal olmayan bu süreci değerlendiren Gülizar Biçer Karaca, ÇED gerekli değildir kararı kesinleşmeden burada şirketin kesime başlamasının hukuksuzluğuna dikkat çekti. Gülizar Biçer Karaca, Valilik ÇED gerekli değildir kararı verip ardından ilan ettiğinde 30 gün için itiraz süresi işleyeceğini hatırlattı.

Gülizar Biçer Karaca, “30 gün içinde, etkilenecek olanların itiraz edebileceğini ve o süre geçmeden itirazlar değerlendirilmeden şirketin işlem başlatamayacağını” söyledi. Gülizar Biçer Karaca Denizli Valisi ve kaymakamla görüşeceğini, haklı davalarında köylülerin yanında yer alacağını söyledi.

“Köylü istemiyor, tarlalarımızı şirketlere kurban etmeyin”

Güzelpınar Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy; Meşelik mevki diye bilinen bölgede kendilerinin de bilmedikleri taş ocağı açılmaya çalışıldığını, köylülerden bu konunun saklandığını, otoyol yapacağız diye yüzde yüz doğal kekik tarlalarının olduğu bölgede iş makinelerinin ağaç kesmeye başladığını söyledi ve tepkilerini dile getirdi.

Kekikle geçimini sağlayan köylüler “Tozlar kekiğin yapraklarına değerse kekik ölür” diyerek coğrafi işaret belgesi olan, tescilli kekik tarlalarının yok olmaması için çağrı yaptı; köylüler itiraza hazırlanıyor. Geçim kapılarının ve Türkiye’nin nadir kekik üretim merkezlerinin yok edilmesi anlamına gelen taşocağının, hazirandaki süre dolmadan izinsizce çalışmalara başlamasına isyan eden bölge halkı, yetkililerden destek istedi.

“Otoban için Türkiye’nin kekik üretiminin yüzde 80’ini karşılayan tarlalar feda ediliyor!”

“Hepimiz burada kekik tarlalarımızı, hayatımızı, geçim kaynaklarımızı, ormanımızı ağacımızı savunacağız, nöbet tutacağız, itiraz için de imzalarımızı toplayacağız” diyen yöre halkının yanında yer alan Gülizar Biçer Karaca, itiraz sürecinde yürütmeyi durdurma için dava açılması gerektiği yönünde köylülere yasal olmayan süreçte hukuki bilgilendirme yaptı.

"Ormanı talan ediyorlar"

Köylülerden Hüseyin İşlek “Kekiğimiz Pamukkale adına tescillenmiştir, Avrupa’ya gidiyor. Bizim tek gelir kaynağımız kekik. Kekik tarlaları, taş ocağı açılırsa yok olur. Vatandaşın elinden almayın. Yağmur yağmıyor, orman olmadığı yerde yağış da olmaz. Ormanı talan ediyorlar" sözleriyle itirazlarını dile getirdi.

“Güzelpınar’da talana geçit vermeyeceğiz”

Gülizar Biçer Karaca da şunları kaydetti:

“Yaklaşık 1,5 yıl önce başka bir şirketin girişimi vatandaşlarımızın girişimiyle durdurulmuştu. Apar topar bir başka şirkete yeniden ÇED Gerekli değildir kararı verildi; askı süresi tamamlanmadan, vatandaşın itiraz hakkı devam etmekte iken burada orman talanına ve 3 köyün geçim kaynağı kekiği perişan edecek, köylüyü aç bırakacak çalışmaya imza atılıyor. Köylülerimizin iddiasına göre; buradan alınacak taş, çakıl, iddialara göre her türlü kıyağın sağlandığı, rantın kapısının açıldığı FERNAS inşaatın Denizli Aydın otoyol projesi için dolgu malzemesi olacakmış. Yetkilileri uyarıyoruz: Muhtarlarımızla, köylülerimizle asırlık ağaçları ve kekik tarlalarını yok edecek bu çalışmaya tüm gücümüzle direneceğiz.”