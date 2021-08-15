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Dünya

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlara çağrı

15 Ağustos 2021 11:31

Afganistan İçişleri Bakanlığı,Taliban militanlarının Kabil'e girmeye başladığını açıklarken Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği de, şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kabil Büyükelçiliği, bir telefon numarası paylaşarak Afganistan'dan ayrılma talebi bulunan vatandaşların iletişime geçmesini istedi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi başkent Kabil'e ulaştı. Taliban'ın Kabil'e girdiği belirtilirken ABD askerleri, şehirdeki vatandaşların tahliyesi için bu hafta sonu Afganistan'a ulaşmıştı. Britanya'nın da pazartesi gününden itibaren vatandaşları için tahliye sürecini başlatacağı biliniyor.

TIKLAYIN - Afganistan İçişleri Bakanlığı: Taliban, Kabil'e girmeye başladı

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