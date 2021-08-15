Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlara çağrı

Afganistan İçişleri Bakanlığı,Taliban militanlarının Kabil'e girmeye başladığını açıklarken Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği de, şehirden ayrılmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kabil Büyükelçiliği, bir telefon numarası paylaşarak Afganistan'dan ayrılma talebi bulunan vatandaşların iletişime geçmesini istedi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi başkent Kabil'e ulaştı. Taliban'ın Kabil'e girdiği belirtilirken ABD askerleri, şehirdeki vatandaşların tahliyesi için bu hafta sonu Afganistan'a ulaşmıştı. Britanya'nın da pazartesi gününden itibaren vatandaşları için tahliye sürecini başlatacağı biliniyor.

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