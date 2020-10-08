Türkiye'nin ilk yerli ve milli kenevirleri "Narlı" ve "Vezir" hasada hazır!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli kenevirleri olma özelliğine sahip "Narlı" ve "Vezir" hasada hazır.



19 Mayıs’ta ekimi yapılan kenevirlerin ilk hasadı 9 Ekim’de gerçekleştirilecek. Herhangi bir dış etken kullanılmadan üretilen kenevirler özellikleri bakımından diğer çeşitlere göre ön plana çıkıyor. Özellikle "Narlı" kenevirin ince saplı olması makinede işlenmesini kolay hale getiriyor ve tekstil sektörünün ihtiyaçlarını karşılama noktasında en önemli aday.



Kenevir üretimi ile ilgili bilgi veren OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "2013-2014 yıllarında ülkemizdeki kenevir ile ilgili bir çalışma başlattık. Bu çalışmalarımız TUBİTAK projesi kapsamında destek aldık. Çalışmalarımız devam ederken iki adet kenevir çeşit adayımızın ön plana çıktığını gördük.



Bunlarla ilgili tekrardan bir çalışma yaptığımızda iki adayımızın birine ‘Narlı’ diğerine ‘Vezir’ adını vererek. Tescil için tarım bakanlığına başvuru yaptık" dedi.

"Esrar oranının düşürülmesi için çalışıyoruz"

Yapılan çalışmalarda kenevirin esrar özelliğinin düşürülmesinin tamamen doğal yöntemler ile yapıldığını belirten Aytaç, "Devam eden süreçte daha düşük esrar oranına sahip olanı seçip bunun üzerine çalışmaktayız. Gen takviyesi ve modifiye yapmıyoruz, doğal seleksiyonlarla yapmaktayız. Düşük esrar oranı içerme kenevirin kendi bünyesinde olan bir yapıdır." şeklinde konuştu. (İHA)