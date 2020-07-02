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Kültür-Sanat

Türkiye'nin ilk podcast dergisi PodioMag yayımlandı

02 Temmuz 2020 00:39

Podcast, Türkiye'de son yıllarda yükselen bir format. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin ilk podcast reklam ajansı olarak kurulan Podfresh, bu kültürü daha fazla yaymak ve podcast'in sesini her alanda duyurabilmek için Türkiye'nin ilk podcast dergisi olan PodioMag'i yayımladı.

Aylık olarak yayınlanacak dergi, sektöre dair haberler, yayıncılar için ekipman tanıtımları ve yayıncılarla yapılan söyleşilerle podcast meraklılarına dopdolu bir içerik sunuyor. İlk sayısında doğrulama platformu Teyit'in podcast yayını olan t cetveli'ne mercek tutulan dergi basılı olarak da okuyucular ile buluşacak.

Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

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