Türkiye'nin ilk online rap festivali RapinPlay başlıyor

Türkiye’nin ilk online rap festivali RapinPlay, 27-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Festival, internet üzerinden ücretsiz izlenebilecek.
RapinPlay festivali, etkinlik platformu Sosyo’da ücretsiz yayınlanacak. 27 Mayıs Perşembe günü başlayacak RapinPlay festivalinin ilk gününde İlkayirgix, Zevolas, Biey, Flowhan, M4RSS; ikinci gününde Nikbin, Rise, Lil Gringo, Zegas, Barış Ciritoğlu; üçüncü gününde Gatol, Cin, Aco, Rhan; son gününde ise Yasinkey, Sirius7, Reis, Meyus/Ekis, Typrafon sahne alacak.
Festival programı:
27 Mayıs Perşembe:
22.00 - İlkayirgix, 21.30 - Zevolas, 21.00 - Biey, 20.30 - Flowhan, 20.00 - M4RSS
28 Mayıs Cuma:
22.00 - Nikbin, 21.30 - Rise, 21.00 - Lil Gringo, 20.30 - Zegas, 20.00 - Barış Ciritoğlu
29 Mayıs Cumartesi:
22.00 - Gatol, 21.30 - Cin, 21.00 - Aco, 20.30 -Rhan
30 Mayıs Pazar:
22.00 - Yasinkey, 21.30 - Sirius7, 21.00 - Reis, 20.30 - Meyus/Ekis, 20.00 - Typrafon