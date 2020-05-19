Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü'den rapor açıklaması: Böyle bir çalışmanın yapıldığı doğru ancak makale haline getirilmedi, dergide yayınlanmadı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bugün Hürriyet gazetesinde yer bulan Türkiye’nin ilk Koronavirüs raporuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Böyle bir çalışmanın yapıldığını ancak makale haline getirildiği ve dergide yayımlandığı bilgisinin yanlış olduğunu söyleyen Özlü, “Bu sadece bir taslaktır” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan haberde hazırlandığı ifade edilen raporun “The New England Journal of Medicine dergisinin ön baskısında yayımlandığı” öne sürülmüştü.

Tevfik Özlü, şu mesajları paylaştı:

Bugün bir gazetemizde “Türkiye’nin ilk korona raporu” başlığıyla yayınlanan haberle ilgili olarak bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Böyle bir çalışmanın yapıldığı doğrudur. Ancak bu makale haline gelmemiş ve dergide yayınlanmamıştır.

Ben bu çalışma bulgularını başkalarıyla ve kamuoyuyla paylaşmadım. Ancak adı geçen dergiye yayınlanması için yüklendiğinde, dergi bu taslağı 125 yazarımıza bilgi için göndermiştir. Takiben taslağın önce sosyal medyada, sonrasında da medyamızda paylaşıldığını görüyorum.

Bu sadece bir taslaktır ve bir makale haline gelmemiştir. Yayın için değerlendirilme aşamasında iken, Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız “çalışmamızın bakanlık verileriyle birleştirilerek daha geniş hasta verileriyle yayınlanması” önerisini kabul edip, yayını geri çektik.

Bizim verilerimiz salgının ilk dönemlerinden 1014 hastamıza aittir. İlerleyen dönemde giderek artan ve şu an itibariyle 150 bini geçen Bakanlığımız bilgi havuzundaki hasta verilerini içeren ve ülkemizi daha iyi yansıtacağına inandığımız yayınları bekliyoruz.

Söz konusu bilimsel çalışama ile ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı:

En çok 50 yaş üstü erkek hasta

Covid-19'a yakalanan hastaların ortalama yaşı 50. Hastalık 50 artı eksi 18 yaş aralığında görüldü. Hastalanın yüzde 54.7'sinin erkek olduğu saptandı.

Yüzde 43.9'u temasla bulaştı

Covid-19 hastalarının yüzde 43.9'unun, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıktı.

Yurt dışında olanların oranı yüzde 8.2

Hastalar arasında son 14 gün içinde yurt dışında olanların oranı yüzde 8.2 olarak belirlendi.

Yüzde 70'i kentlerde yaşıyor

Hastaların yüzde 70'inin kentsel çevrelerde yaşadığı ortaya çıktı.

Kuluçka süresi 5.4 gün

Koronavirüs'ün enfekte kişiyle temastan sonraki ortalama kuluçka süresi de 5.4 gün olarak belirlendi.

Yüzde 5.9 hiç semptom göstermedi

Başvuruda en sık görülen semptomlar yüzde 65.7 öksürük, yüzde 49.2 ateş, yüzde 39.6 halsizlik ve yorgunluk olarak saptandı. Hiçbir semptom göstermeyen hasta oranı yüzde 5.9 olarak belirlendi.

Ölüm oranı yüzde 3.8

Kovid-19'un Türkiye'de ölüm oranı 3.8 oldu. İzlenen hastalanın yüzde 9.5'i ayakta, yüzde 79.4'ü izole servislerde, yüzde 11.1'i yoğun bakım ünitesinde tedavi edildi.