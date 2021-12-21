Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in simge isimlerinden, Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda'nın cenazesi, Konak Hacı Ahmet Tatari Camisi'ne kılınan öğle namazının ardından Kokluca Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Mayda'nın ailesi, sevenleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ayşe Mayda önceki gün, tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği ve zatürre nedeniyle vefat etmişti.

Ayşe Mayda kimdir?

İzmir'de 1916 yılında doğan Ayşe Mayda, İzmir Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ni tamamladı.

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olan Ayşe Mayda; İzmir Güzelbahçe’de Ayşe Mayda Spor Kompleksi’ni yaptırıp, Bozyaka’da da ilköğretim okulu, spor-kültür salonu, bilgisayar ve fen laboratuvarı inşa ettirdi.