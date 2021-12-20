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Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda 105 yaşında hayatını kaybetti

20 Aralık 2021 11:35

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti, Ayşe Mayda; 105 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Mayda, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İzmir Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ni tamamlayıp Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olan Ayşe Mayda; İzmir Güzelbahçe’de Ayşe Mayda Spor Kompleksi’ni yaptıran, Bozyaka’da da ilköğretim okulu, spor-kültür salonu, bilgisayar ve fen laboratuvarı inşa ettiren İzmir'in simge isimlerinden biriydi.

Ayşe Mayda'nın cenazesi, yarın Konak Köprü Tatari Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Kemalpaşa Kokluca Mezarlığı'nda defnedilecek.

 

Türkiye'nin ilk kadın ortodontistiAyşe Mandayaşamını yitirdi
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