Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti Ayşe Mayda 105 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti, Ayşe Mayda; 105 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.

Mayda, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İzmir Amerikan Kız Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nin o günkü adıyla "Diş Tababeti Mektebi"ni tamamlayıp Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti olan Ayşe Mayda; İzmir Güzelbahçe’de Ayşe Mayda Spor Kompleksi’ni yaptıran, Bozyaka’da da ilköğretim okulu, spor-kültür salonu, bilgisayar ve fen laboratuvarı inşa ettiren İzmir'in simge isimlerinden biriydi.

Ayşe Mayda'nın cenazesi, yarın Konak Köprü Tatari Camisi'nde kılınacak öğlen namazının ardından Kemalpaşa Kokluca Mezarlığı'nda defnedilecek.