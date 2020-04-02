Türkiye'nin ilk kadın kanalı Woman TV kapandı!

Türkiye’nin ilk kadın kanalı olma iddiasıyla yola çıkan Woman TV’nin yayın hayatı kısa oldu.

Medyaradar’ın haberine göre, Woman TV’nin yayını dün Demirören Medya tarafından kesildi. Demirören, kendi uplinkleri üzerinden yayın yapan kanala daha önce parasını alamadığı gerekçesiyle uyarılarda bulunmuştu.

Woman TV’de personelin birçoğu daha önce işten çıkartılmıştı. Kanal bu personel yetersizliği nedeniyle bir süredir ana kumanda yayıncılığı yapıyordu.

Kurum ayrıca icra ve haciz borçları nedeniyle televizyon emekçilerinin tazminatlarını da vermemişti.