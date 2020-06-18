Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hâkim ve savcının görev yeri değişti. HSK Kararnamesi ile ilk kez başörtülü bir kadın başsavcı olarak atandı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya'nın Beyşehir ilçesi Başsavcılığı'na atandı.

HSK 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa ve Adana başsavcıları değiştirilirken, Ankara ve İstabul'da başsavcı değişikliğine gidilmedi. Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı, başsavcı yapıldı.

Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile 17 Aralık soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren hâkim Yaşar Sezikli, Yargıtay savcısı oldu.

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