Kararnamede dengeler gözetildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun açıkladığı, adli ve idari yargı kararnamesiyle, 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değişti. Görev yeri değiştirilen 18 başsavcının arasında Ankara, İstanbul ve İzmir başsavcılarının yer almaması dikkati çekti. Kararnamede tartışmalı birçok isim yer almadı. Bu durum, Ankara ve İstanbul arasında yaşanan tartışmaların kararnameye yansıtılmamasına özen gösterildiği ve dengeli bir tutum izlendiği yorumlarına yol açtı.

Kararnameyle Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları görevlerinde kalırken, Adana, Mardin, Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep, Manisa ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değişti.

18 başsavcı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Tartışılan isimlere dokunulmadı

Yargıda, uzun süredir Ankara ile İstanbul arasında görüş ayrılıkları yaşandığı, Adalet Bakanlığı ve Yargıtay’ın, "İstanbul grubu" olarak nitelendirilen grubun etkisiyle İstanbul’dan çıkan kararlara tepkili olduğu kulislerde tartışılıyordu. Kararnamede, İstanbul’daki kritik dosyalarda tartışılan kararlara imza atılan birçok isme yer verilmemesi dikkati çekti. Bu durum, tartışmaların kararnameye yansıtılmadığı ve dengeli bir tutum izlenmeye çalışıldığı yorumlarına yol açtı.

Ekrem Aydıner İzmir’e

17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan ve Rıza Sarraf’a takipsizlik veren isimlerden Savcı Ekrem Aydıner, kararnameyle, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

Firari durumdaki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin tahliye kararına itiraz eden Savcı Ercan Devrim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

Altan’a tahliye etmeyen isimler

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen akademisyen ve yazar Prof. Dr. Mehmet Altan’ı tahliye etmeyen ve fazladan 6 ay hapis yatmasına neden olan hakimlerden Mehmet Akif Ayaz, İstanbul Hakimliği’nden Mut Hakimliği’ne atandı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Altan’ın müebbet hapsini isteyen Savcı Eray Akkavak da Batman Başsavcı Vekilliği’ne getirildi.

"Kariyerini harcadı"

Altan, Şubat 2018’deki savunmasında, Akkavak’ın müebbet talebi için, "Şimdi gelelim, mahkemenin son celsesinden bir önceki celse aramıza katılan ve dosyaya hâkim olmadığı için esas hakkında mütalaa veremeyeceğini söyleyen, ama buna rağmen tutukluluğumun devamını talep eden savcı Eray Akkavak’ın idam edilmemi, idam olmadığı için de ömür boyu ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmamı isteyen esas hakkındaki mütalaasında delil niyetine sunduğu iddialara. İnsan, bizzat iddianamenin iddianameyi anında çürüttüğü bir yalanı buraya yeniden neden taşır? Hukuksal ciddiyet ve ahlak bu mudur? Savcının kendi kariyerini ve geleceğini nasıl böylesine rahatça harcadığına da şaşırıyorum doğrusu. Savcı iddianameyi, savunmayı okumamış. Bunun hangi vahamet noktalarına ulaştığına dair çok çarpıcı belgeleri de var, buradan göstereceğim. Hepsi birer skandal" demişti.

Kararnameyle, Büyükada davası olarak bilinen, insan hakları savunucularının yargılandığı davada Af Örgütü’nden Taner Kılıç’ın tahliyesine itiraz ederek yeniden tutuklanmasını isteyen Caner Babaoğlu da İstanbul’dan, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

Veri kopyalamasını durduran isim Bursa’ya

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri iptal edilmeden hemen önce, belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediyedeki verilerin kopyalanması işleminin yürütmesini durduran İdare Mahkemesi Başkanı Kaplan Ülgü de Bursa İdare Mahkemesi Başkanlığı’na getirildi.