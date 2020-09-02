Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı temizlenerek ilk günkü görüntüsüne kavuştu

Uzun süredir temizlenmeyi ve restore edilmeyi bekleyen Türkiye'nin ilk Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt için İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekipleri çalışmalar yaptı.

Sarayburnu Parkı'nda bulunan heykelin üzerindeki atık, pislik ve lekeler temizlendi. Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'in yaptığı ve 1926 yılında açılışı yapılan heykel, ilk günkü görüntüsüne kavuştu.

İBB ekiplerince yapılan çalışmalarda bronz döküm olan heykel üzerindeki atık ve kirlerin temizlendiği, yaldız boya ve diğer boya kalıntılarının uzaklaştırılması işleminin ise uzman restoratör-konservatör ekip tarafından yapıldığı öğrenildi. Heykelin yüzeyindeki yoğun korozyon ise temizlenerek koruyucu uygulandı.

Öte yandan heykelin çevresinde de düzenleme yapılması bekleniyor.