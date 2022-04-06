Türkiye'nin iade talebine Brezilya'dan ret

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Yakup Sağar'ın iadesi için yaptığı talebi reddetti.Türkiye'nin Gülen yapılanması mensubu olduğunu öne sürdüğü Yakup Sağar'ın iadesi için yaptığı talebe Brezilya'dan olumsuz yanıt geldi. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, 54 yaşındaki Sağar'ın iade edilmemesine karar verdi. Mahkeme heyetindeki beş hâkimin oy birliğiyle aldığı karara gerekçe olarak Türkiye'nin talebinin gerekli koşulları karşılamaması gösterildi. Türkiye Brezilya'ya Sağar'ın "Türk devletini yıkmaya çalışma" suçundan arandığını bildirmişti. Mahkeme heyetinin başkanı Alexandre de Moraes, Türkiye'nin talebinde söz konusu iddiayı destekleyecek kanıtlar bulunmadığını belirterek "Bu iade gerçekleştiği takdirde, tamamen adil bir yargılama yapılması ihtimalinin bulunmadığı kesin" ifadesini kullandı. Sağar, 2016 yılında ailesiyle birlikte gittiği Brezilya'ya iltica etmişti. Sağar'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir gömlek fabrikası bulunuyor. İkinci ret Sağar, Brezilya'nın Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iadesini reddettiği ikinci isim oldu. Yüksek Mahkeme 2019 yılında da Ali Sipahi'nin iadesini reddetmişti. Mahkeme, bir süre tutuklu kalan Sipahi'nin de "adil yargılanma" güvencesi olmadığı gerekçesiyle iade edilmemesi gerektiğine hükmetmişti. Brezilya vatandaşı olan Sipahi, Sao Paulo'da restoran sahibi. DW,rtr/CÖ,JD