Türkiye'nin hızlı değişen gündemi halkın psikolojisini nasıl etkiliyor?

Haber: Ege Tatlıcı ve Burak Abatay

Video: Ege Tatlıcı

Gündemi kimi zaman uluslararası siyasi meseleler, kimi zaman yapılan yeni yatırımlar, kimi zamansa çevre, sağlık, ekonomi gibi farklı alanlarda başlıklar belirliyor.