“Türkiye’nin Gençleri” araştırmasının sonuçlarını yazan Yeni Şafak yazarı: Endişe verici buldum

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan bugünkü yazısında Türkiye Gençlik STK’ları Platformu’nun “Türkiye’nin Gençleri” araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmanın 15-30 yaş arası 8.000 kişi ile yapıldığını belirten Kılıçarslan ‘Gelecek beş yıl içerisinde hayatınızın ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna yüzde 22’nin ‘Olumsuz olacak’, yüzde 34’ünün “değişmeyecek” yüzde 44’ünün de “olumlu yönde değişecek” cevabını verdiğini yazdı.

“Doğrusu bu sonuçları endişe verici buldum. Endişe verici çünkü iki gençten birinin ‘umudum yok’ dediği bir ülkemiz var” diyen Kılıçarslan, “Mutlu olmak için ne lazım?” sorusuna yüzde 25’inin para cevabının verdiğini belirterek bu sonucu da endişe verici bulduğunu yazdı.

Araştırma sonucuna göre, gençlerin yüzde 8,5’inin uyuşturucu yüzde 35’inin de alkol kullandığını ve bunun çok endişe verici bir sorun olduğunu belirten Kılıçarslan, şöyle devam etti:

‘Çevrenizde kullanan var mı?’ sorusuna verilen cevaplar ise daha da umut kırıcı. Uyuşturucu kullanımı yüzde 13, alkol kullanımı ise yüzde 53. Burada hem iktidara, hem politika üreticilere, hem de sivil toplum kuruluşlarına devasa görevler düştüğü açık. Doğrusu, 15-30 yaş arası 100 gencimizden 13’ünün uyuşturucu kullandığı bir ülkede an itibariyle ne yapıyorsak bırakıp bu sorunun çözümü için kolları sıvamak lazım. Her zeminde ısrarla söylediğim bir şey var. ‘Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak’ ile ‘uyuşturucu kullanımının azalması’ arasında anlamlı bir bağ yok. Bu, başka yöntemlerle, başka tedbirlerle halledilebilecek bir sorun.”

Kılıçarslan, “Din ile ilişkinizi nasıl tanımlarsınız?” sorusana gençlerin yüzde 3,5’inin “deistim” cevabını verdiğini belirterek “E yani sormayalım mı şimdi ‘ben olmazsam din elden gider’ türküsü çağıran hokkabazlara. Hani imam hatip okullarında deistlerin oranı yüzde 40 idi? Hani Rambo’ydunuz, yılan yiyordunuz? Hani çocuklarımızı imam hatiplere yollamamamız hayrımıza olurdu? Hani Allah’ın dini perişan olurdu siz olmasanız?’”

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