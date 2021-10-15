Türkiye’nin Gençleri Araştırması: Türkiye’nin en önemli 3 problemi olarak ekonomi, eğitim ve işsizliği görüyorlar

Milliyet yazarı Zafer Şahin, bugünkü yazısında Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 8 bin denekle yaptığı “Türkiye’nin Gençleri Araştırması”nın sonuçlarına yer verdi.

Araştırmayı, “Türk gençliği ailesine bağlı, ülkesine güveniyor ancak ekonomik sorunlardan dolayı memnuniyetsiz. Dijital gelişmeler ve yeni dönemin sosyolojisi gençlerin bakış açılarını, değer dünyalarını, tutum ve davranışlarını etkiliyor. Eski nesillerden farklı, hem de çok farklı bir gençlik var” diyerek değerlendiren Şahin, “Siyaset hesabını, kitabını bu realiteyi göze alarak yapmalı” dedi.

Şahin’in aktardığı 15-30 yaş grubunda gerçekleştirilen araştırmaya göre;

Gençler en çok gelecek kaygısı, eğitim sorunları ve geçim sıkıntısından şikâyetçi.

Türkiye’nin en önemli 3 problemi olarak ekonomi, eğitim ve işsizliği görüyorlar.

Her 10 gençten 3’ü kendi işini yapmak istiyor. Girişimci ruha sahip gençleri kamuda çalışmak isteyenler takip ediyor.

Gençlerin en çok ilgisini çeken konuların başında eğitim, ifade özgürlüğü, insan hakları ve hayvan hakları geliyor. İlgilenmedikleri konuların başında ise magazin var.

Gençler en çok uyuşturucu madde kullananlar ve LGBT bireylerle komşu olmak istemiyor. Suriyeli komşu istemeyenlerin oranı da hayli yüksek.

Gençlerin yüzde 42’si Türkiye’de, yüzde 38’ise yurt dışında yaşamayı istiyor. Sağ görüşlü olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 25, “Sol görüşlüyüm” diyenlerin oranı yüzde 21. Yüzde 53.5’i ise kendisini hiçbir yere yakın hissetmiyor. Yüzde 50.8’i dindar olduğunu belirtiyor, dindar olmadığını söyleyenlerin oranı ise 14.4.

Gençlerin rol modelleri arasında öne çıkan üç isim sırasıyla Recep Tayyip Erdoğan, Elon Musk ve Ekrem İmamoğlu. Listede ilk 15’teki kadın rol modeller Müge Anlı ve Meral Akşener.

Gençlerin yüzde 70’i kendilerine değer verilmediğini düşünüyor.

Günde iki saat TV izleyen Türk genci, dört saat internette takılıyor. En çok MasterChef ve Netflix dizilerini izliyor. Sosyal medyada ise Whatsapp, Instagram ve Youtube tercih ediyor. Haberleri ise TV, Instagram ve Twitter’dan takip ediyor.

Gençler için huzur ve güven çok önemli. Sonra aile ve vatan sevgisi geliyor. 10 gençten 3’ü hiçbir kuruma güvenmiyor. En güvenilir üç kurum-kişi ise Cumhurbaşkanı, ordu ve polis olarak sıralanıyor.

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