Türkiye'nin genç kuşak yazar ve çizerlerini bir araya getiren Fişek, ilk sayısıyla bayilerde

Edebiyattan siyasete, felsefeden popüler kültüre uzanan içeriğinde bugünü ve geleceği ilgilendiren temalara odaklanan yepyeni dergi Fişek, ilk sayısıyla okuruyla buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin genç kuşak yazar ve çizerlerini bir araya getiren Fişek'in yazar kadrosunun büyük çoğunluğu 30 yaş altı yazarlardan oluşuyor.

Fişek'in Haziran 2021 tarihli ilk sayısında kimler var?

Yazdığı ilk romanla Fransa'da Goncourt Ödülü alan Mahir Guven, Türkçedeki ilk öyküsü Eren Cerrahoğlu çevirisiyle Fişek'te.

Hakan Günday "Dünyanın İlk Klon Devlet Başkanı ve İç Burkan Dramı" başlıklı öyküsüyle Fişek'in ilk sayısının konuğu…

Sırrı Süreyya Önder, memleketin aşıyla imtihanını anlattığı yazısıyla Fişek'in ilk sayısında... Yazar

Hakan Bıçakcı "robot" kelimesinin edebiyat dünyasından gündelik hayatımıza sıçrayışının serüvenini Fişek okuyucusuna sunuyor.

"Nesneler uzun süre bakıldıklarında tanıdık, bildik olmaktan çıkıyor." Lale Müldür'ün "yeni döneminin açılış kapısı" olarak tanımlanabilecek heyecan verici son şiiri Fişek'te!

"Çatışma yoksa hayatın ne zevki olabilir" diyen Sevan Nişanyan, pandemiden uluslararası güçlere, hazırladığı Türkiye Adlar Sözlüğü'nden okuduğu kitaplara, Samos günlerini ve merak edilen pek çok şeyi Fişek okurları için anlattı.

Fişek'in okurlarına sürprizi: Kaybedenler Kulübü ve 6.45'in efsane ismi Kaan Çaydamlı'nın yeni romanından "Ölüm Pompası" başlıklı tadımlık bir bölüm…

Politik çıkışlarından kökenine, tribün günlerinden Gezi'de gözü çıkan arkadaşları için tek gözle izlediği maça... Müzik yazarı Barış Akpolat'ın kaleminden Ezhel'e dair bilinmeyenler Fişek'te…

Ezhel'in parodi videosu yüzünden hapis cezası alan Porçay şarkı sözlerine olan isyanını Fişek okurları için anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim bölümünden Tatul Zeytunyan algoritma yardımıyla rapçilerin karnesini çıkardı. Türkçe rap müzikte kim, kaç kelime ile rap yapıyor? Cevabı Fişek'in ilk sayısında.

"İlelebet kiracı ve göçebe olarak yaşayacağım bu dünyada." Fişek, FluTV'de yaptığı programlarla tanınan Aytuğ Akdoğan'ı metinleriyle de tanımak isteyenlere bir kapı aralıyor...

"Aşkım, tıpkı Amerika gibisin / Suçlu olan sensin, özür dileyen ben." Afgan kadınlarının bombardıman ve yaylım ateşleri altındaki kısa sürede duvara yazdıkları dizelerden bir seçki Eliza Griswold'un kaleminden Fişek'in ilk sayısında.

Dövüş Kulübü, Gösteri Peygamberi gibi romanlarıyla bilinen Chuck Palahniuk'un hayat, edebiyat, sosyal medya ve yazarlığa dair söyleşilerinden bir derleme Fişek'te.

Tüm dünyada ve Türkiye'de bir salgın gibi yayılan led ve neon tabelaların hayatımızın her anına sızışı… Ecem Arslanay Fişek'te I ME CE'nin neon mizanseni sanattan nohut pilavcıya önü alınamayan bu yeni fenomeni ele alıyor.

Genç kuşak öykücülerden Anıl Mert Özsoy'dan ensest üzerine çarpıcı bir öykü: Salçalı Tost.

Sanat dünyasının baş belası Trexit Salvador'un kaleminden, içi doldurulmuş hayvanlarla işler üreten İngiliz sanatçı Damien Hirst portresi.

Dış politika üzerine analizleriyle bilinen eski hariciyeci Aydın Selcen'in, muhtemel bir gelecek senaryosu olarak Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki bir iç savaşın panoramasını çizdiği öyküsü "Bunlar gerçekten olmuş muydu?" cümlesi ile bitiyor.

Model Doğa Bursalı "Rol modelim Bruce Lee" başlıklı yazısında nançaku kullanmaya nasıl başladığını anlatıyor.

Porno filmler için oyuncular nasıl seçiliyor, bu işte para var mı, oyuncular zevk alıyor mu… 27 yaşındaki "ilk kadın porno film yönetmeni" Mihriban Tandoğan Fişek'in sorularına açık yüreklilikle cevap veriyor.

Arda Yaman "Bir Başka Tradisyon" ile baba, anne, amca, tapınak şövalyeleri, büyü, kutsallık gibi meseleleri ele aldığı yazısıyla Fişek'in ilk sayısına katılıyor.

Gündemdeki tartışmalar bir âşık atışmasına dönüşse nasıl bir manzara ortaya çıkardı? İstanbul sözleşmesi ve tarafları. Âşık Mağdur Reis ve Avanesi, Dede Kılıçdar, Meral Bacı ve Cümle Bacıyan-ı Rum… Âşık Isırgani'nin kaleminden, Fişek'te…

Yaşar Nabi Ödüllü şair Ceren Biber okura "bul beni" dediği çarpıcı şiiriyle, genç şair Kaan Yüceland ise "Esaslı bir nah" isimli şiiriyle Fişek'te...

Deneyimli kalem Papatya Tıraşın, devlet hastanelerinden derlediği kürtaj vakalarını ustaca bir dille bir araya getiriyor. Aylar süren gazetecilik çalışması öykünün imkanlarıyla buluşarak vurucu bir metne dönüşüyor. Kendini geri çekemeyen erkekler, kürtaj yapsa soruşturma yiyecek doktorlar, avukatlar, kanunlar ve dört farklı kadının kürtaj hikayesi... "İstenmeyen gebe" Fişek'te…

Ölmüş annesi ile yıllar sonra dijital arkeoloji yardımıyla buluşan kahramanımız Betül'ün enginarlı, rakılı sofrada "Devran döndü mü?" sorularıyla delirmesi ve sonrasında gelişen birtakım hologramsal olaylar J. Hakan Dedeoğlu'nun kaleminden Fişek'in ilk sayısında...

Çubuk Animasyon'la tanınan, genç kuşağın beğenilen çizerlerinden Mert Dolapçıoğlu tam sayfada düz insan arıyor.

Korgün Akgün yeni cennetlere yolculuğu anlattığı çizgi öyküsü "Viyar" ile Fişek'te…

Büşra Kılıç çizgileriyle, arabesk estetiğinin gelecekte nereye varacağına dair çalışmalar yürüten Gubarwave Bergen yorumlarıyla Fişek'in ilk sayısında okurla buluşuyor.

Ali Çetinkaya ise Fişek'te, Dündar Hızal'ın "Dario Fo neden banlı admin?" başlıklı şiirini çizgi roman estetiğiyle buluşturuyor.

Kitap hediyeli Fişek, tüm Türkiye'de, gazete ve dergi satan her yerde satışta…