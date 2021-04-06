Türkiye'nin en zengin insanı yine Murat Ülker; dolar milyarderi sayısı 27'ye çıktı

Sözcü’nün haberine göre Türkiye’de ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Rönesans İnşaat’ın patronu Erman Ilıcak yer aldı. 2020’ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655 sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.

Türkiye’nin en zengin ilk 10 kişisinin serveti, 29,8 milyar dolara ulaştı.

Milyarder sayısında büyük artış

Forbes’a göre, dünyada geçen sene 2 bin 95 olan dolar milyarderi sayısı, 2021’de yaklaşık üçte birlik artışla 2 bin 755’e yükseldi.

Amazon Kurucu ve CEO’su 177 milyar dolarlık servetiyle üst üste dördüncü kez dünyanın en zengin insanı oldu. Bezos’un serveti geçen yıla göre 64 milyar dolar yükseldi. Habertürk’ün haberine göre bu yükselişte Amazon hisselerinin değerlenmesi etkili oldu. Bezos’u Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk 151 milyar dolarla takip etti. Elon Musk 126.4 milyar dolarla dünyada son 1 yılda servetini en çok artıran insan oldu. Musk geçen yıl listede 31. sırada yer almıştı. Bu muazzam yükselişi Tesla hisselerindeki yüzde 706’lık artış sağladı.

LVMH Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en zengin 3. insanı oldu. Arnault yerini korurken, serveti son 1 yılda 76 milyar dolardan 150 milyar dolara çıktı. Arnault’nun servet artışında da LVMH’nin son 1 yılda yüzde 86 değerlenmesi etkili oldu.