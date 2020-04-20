Türkiye'nin en pahalı şehir içi yolu Kanuni Bulvarı'nın yüzde 50'si tamamlandı

Türkiye'nin kamulaştırma bedelleri nedeniyle en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki 28 km'lik Kanuni Bulvarı’nın inşaatının yüzde 50'si tamamlandı.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Akyazı Kavşağı'ndan başlayarak Trabzon-Gümüşhane yolunun Çağlayan Kavşağında son bulacak olan Kanuni Bulvarı inşaatı tamamlandığında 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

Toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü

2x3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden Kanunu Bulvarı Projesi’nin büyük bir bölümü tamamlanarak, trafiğe açılırken, Projede 22 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,8 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü bulunuyor.

Trabzon şehir geçişi ile Karadeniz Sahil Yolu trafiğini birbirinden ayıracak Kanuni Bulvarı, transit trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağlayacak.

Nisan ayında Karşıyaka viyadüğü tamamlanan projenin Erdoğdu kavşağına kadar 2 kilometrelik kesimi de tamamlanarak hizmete açıldı.

Sinyalizasyon ve ışıklandırma çalışmalarının da yapıldığı Kanuni Bulvarı Projesi’nde Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km’lik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için için çalışmalar sürüyor.