Türkiye'nin en hızlı büyüyen firması yüzde 10 bin 632 ile Yolcu360 oldu

Araç kiralama şirketi Yolcu360, Türkiye'nin son dört yılda en hızlı büyüyen teknoloji şirketi olmayı başardı. Büyüme oranı yüzde 10 bin 632 olarak açıklanan şirket, yıllık 20 milyon civarında müşteriye araç kiralıyor.

"Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2020" programı kapsamında açıklanan istatistiklere göre Yolcu360, geride bıraktığımız 4 yıllık süreçte yüzde 10 bin 632 oranında büyüdü. Bu büyüme oranı, Türkiye'deki diğer şirketler arasındaki en yüksek seviyeydi ve oldukça da astronomik düzeyde. Yolcu360'ı takip eden şirketler ise yüzde 3 bin 404'lük büyüme oranı ile Zero Density ve yüzde 3 bin 277'lik büyüme oranı ile BluTV oldu. Bu yıl ilk kez üç yıllık şirketleri de değerlendiren Deloitte, bu alanda birinciliği de İstegelsin'e verdi. İstegelsin, üç yıllık geçmişinde yüzde 4 bin 921 oranında büyüdü.

Edinilen bilgilere göre Yolcu360, yıllık 20 milyon civarında müşteriye hizmet veriyor. Araç kiralama sektöründe müşteri memnuniyetini üst düzey tutmaya çalışan şirket, bugüne kadar yaptığı çalışmaların meyvesini toplamaya başlamış gibi görünüyor. Şirket CEO'su Umut Yıldırım tarafından yapılan açıklamalarda, emeklerin bir ağaca dönüşüp, meyve vermeye başladığı ifade edildi. CEO'ya göre bu başarının arkasındaki en büyük etken, Yolcu360 adına çalışan ekip.