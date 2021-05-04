Türkiye'nin "En Etkin 50 CHRO"su belli oldu

İnsan Kaynakları (İK) fonksiyonunun fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırması sonucunda belirlenen liste, DataExpert iş birliğiyle yürütüldü. Listede yer alan İK yöneticilerinin 2020’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda pandeminin etkisi ön plana çıkıyor. Listeye göre Türkiye’nin en büyük şirketlerinin İK koltuğunda oturan yöneticilerinin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Yüzde 50’sinden fazlası yüksek lisans mezunu olan “En Etkin 50 CHRO”nun yarısı yerli şirketlerde görev alıyor.



Alışılageldik stratejilerin yıkıldığı İK dünyasında, oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Dünya, geçtiğimiz yıl her anlamda zorlu bir dönemden geçerken organizasyonlar da en büyük sınavlarını verdi. Bu durum pek çok sürecin yeniden tasarlanması ve şekillenmesi ihtiyacını doğurdu.



DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen ve binin üzerinde şirketle yapılan araştırma serisinin insan kaynakları ayağı olan Fortune Türkiye “En Etkin 50 CHRO” araştırmasının sonuçları açıklandı.



İnsan Kaynakları yöneticilerinin günümüz iş dünyasındaki fark yaratan rolüne ve önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020’de tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin insan kaynakları fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor.

Yüzde 68’i kadın yönetici

Sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen “En Etkin 50 CHRO 2021” listesinde yer alan yöneticilerin yüzde 68’i kadınlardan oluşuyor. Listede yer alan CHRO’lar arasında 10 kişilik ekip yönetenlerde var, bin kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenen de.

Birçok projeyi eş zamanlı yürütüyorlar

İş yerinde zihinsel sağlığın artan önemi ile birlikte İK liderlerinin etkin rolü de ön plana çıktı. İnsan kaynağının gelişimi ve motivasyonun devamlılığının sağlanması şirket stratejilerinde her zamankinden daha öncelikli konular arasında. Çalışma hayatının çevrim içi ortama taşınması ile iş yeri kavramının ortadan kalkması; organizasyonlar için esneklik, verimlilik, kalite, hız, çeviklik gibi konulara daha fazla eğilme fırsatı tanıdı. Ekonomik belirsizlik ortamında en kritik noktalardan olan dijital dönüşüme ayrılan teknolojik yatırımlar da belirleyici öneme sahip. Listede yer alan isimlerin çoğu, operasyonel süreçlerin otomatik ve veri odaklı değişimi ile iş gücünün buluşmasında etkin rol oynayan dijital dönüşüm projelerine liderlik ediyor. Ayrıca listede yer alan isimlerin tamamı, kadın çalışanlara ve diğer dezavantajlı gruplara ait çalışanlara yönelik önemli projeleri de eş zamanlı olarak yürütüyor.

Yüksek lisans yapanların oranı artıyor

Listede yer alan isimlerin arasında yüksek lisans yapanların oranı yüzde 58. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa yüzde 42. “En Etkin 50 CHRO”nun yüzde 26’sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Boğaziçi Üniversitesi’ni İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 22) ve İstanbul Üniversitesi (yüzde 16) takip ediyor. Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 20 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, ekonomi (yüzde 16), işletme (yüzde 12), iktisat (yüzde 10) ve ekonomi (yüzde 8) izliyor.

Listede kimler var?

En Etkin 50 CHRO listesinde Koç Holding, Sabancı Holding, Şişecam, OYAK, Demirören Medya, Eczacıbaşı Topluluğu, Turkcell, Akbank, P&G, Unilever gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Ödül töreni 1 Haziran’da

“En Etkin 50 CHRO” ödül töreni, 1 Haziran Salı günü düzenlenecek CHRO Summit 2021’de gerçekleşecek. Türkiye'nin İK alanındaki önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği yapacak zirveye, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve CHRO'larının yanı sıra, İK sektöründen orta ve üst düzey yöneticiler, İK alanındaki ürün/hizmet sağlayıcılarının üst düzey yöneticileri, İK ve yönetim uzmanları, sektör duayenleri ve basın mensupları katılacak.

CHRO Summit 2021’de konuşmacılar arasında; MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, BAU Global Başkanı Enver Yücel, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Dr. Eylem Özgür, Şişecam İnsan Kaynakları Başkanı Şengül Arslan, Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, AXA Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Yavuz Ölken, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Logo Grup CEO'su M. Buğra Koyuncu, sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, Demirören Medya Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve PwC Türkiye Ülke Kıdemli Ortağı Cenk Ulu gibi iş dünyasının önemli isimleri yer alacak.

CHRO Summit 2021 hakkında daha detaylı bilgi için www.chrosummit.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Araştırmanın ayrıntılı sonuçları, Fortune Türkiye Dergisi Mayıs 2021 sayısında yer alıyor.

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