Türkiye'nin en değerli markası THY oldu, en büyük düşüşü Beşiktaş yaşadı!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolara yaklaşan marka değeriyle 'Türkiye'nin en değerli markası' oldu.

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Üçüncü sırayı 1 milyar 538 milyon dolarlık değeriyle Garanti Bankası alırken, Turkcell 1 milyar 361 milyon dolarla 5. sıradan 4. sıraya, Arçelik ise 1 milyar 273 milyon dolarla 8. sıradan 5. sıraya yükseldi.

En değerli 100 marka arasına 8 yeni şirket

Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 8 yeni marka dahil oldu. Bu markalar, LC Waikiki, Koç Sistem, Kordsa, Odeabank, Aytemiz, Mars Lojistik, Ege Profil ve Nobel İlaç olarak yer aldı.

Toplam marka değeri içinde sanayi sektörü markalarının payı yüzde 30, hizmet sektörü markalarının payı ise yüzde 70 oldu.

Marka değerinde en yüksek düşüşü Beşiktaş yaşadı

Söz konusu dönemde marka değerinde en yüksek düşüş ise yüzde 42 ile Beşiktaş'ta oldu. Bu markayı yüzde 34.8 düşüşle Koçtaş, yüzde 32.2 ile Emlak konut izledi.

Dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Türk kulüplerinden hiçbiri giremedi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın marka değerinde düşüşler görüldü.