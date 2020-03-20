Türkiye’nin en büyük elektrik üreticileri: EÜAŞ, ENKA ve Enerjisa

Enerji haberleri sitesi Enerjigünlüğü ile uluslararası danışmanlık şirketi Kearney tarafından Türkiye’de ilk kez hazırlanan “MW100, Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi Araştırması” açıklandı.

Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırma, 2001 yılından itibaren başlayan, 2013’ten sonra hızlanan özelleştirmelere çabalarına rağmen kamu kuruluşu Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) sektördeki ağırlığının sürdüğünü ortaya koydu. MW100 araştırmasına göre EÜAŞ’a bağlı santrallerin 20.541 MWe’lik kurulu gücü bulunuyor.

Bu kapasite, Türkiye’nin 91.267 MWe’lik toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 23’ünü oluşturuyor. EÜAŞ’ın kurulu gücünün 12.776 MWe’si hidroelektrik santrallerden, 5.953 MWe’si doğalgaz santrallerinden, 1.804 MWe’si yerli kömür santrallerinden, 7 MWe’si ise rüzgâr santrallerinden geliyor.

Özel sektörde ilk sıra Enka'nın

Özel sektör şirketleri arasında kurulu güç açısından en büyüğü ise ENKA. MW100 Araştırması’na göre ENKA’ya ait santrallerin 3.830 MWe kurulu gücü bulunuyor. ENKA, santralleri bu rakamla Türkiye’nin toplam üretim kapasitesinin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Ancak Araştırma’ya imza atan Enerji Günlüğü ve Kearney Türkiye yetkilileri, ENKA’ya ait doğalgaz santrallerinin kurulu güçleri yüksek olsa da piyasa şartları nedeniyle üretim faaliyetlerinin giderek azaldığına dikkat çekiyor.

MW100 Araştırması’nda en büyük üçüncü elektrik üreticisi 3.598 MWe’lik kurulu gücüyle Enerjisa. Alman E.ON ile Sabancı Holding ortaklığı Enerjisa’nın MW100 listesinin ilk 3 sırasındakiler arasında en dengeli kaynak dağılımına sahip şirket olduğu dikkat çekiyor. MW100’e göre Enerjisa’nın üretim portföyünde 1.583 MWe’lik doğalgaz, 450 MWe’lik yerli kömür, 1.353 MWe’lik hidroelektrik, 212 MWe’lik de rüzgâr santrali var. MW100 araştırmasının dördüncü sırasında 2.8324 MWe’lik kurulu gücüyle Eren Enerji, beşinci sırasında ise 2.713 MWe’lik kurulu gücüyle Çelikler Holding yer alıyor.

MW100’ün ilk 10’u şöyle sıralanıyor:

ŞİRKET KURULU GÜÇ (MWe)

1.EÜAŞ: 20.541

2.ENKA: 3.830

3.Enerjisa: 3.598

4.Eren Enerji: 2.824

5.Çelikler Holding: 2.713

6.Cengiz Enerji: 2.702

7.Limak Enerji: 2.088

8.Aydem Enerji: 1.965

9.İÇDAŞ: 1.665

10.Bilgin Enerji: 1.580

Hidroelektrik ve doğal gaz birbirine yakın

MW100’de yer alan şirketlerin toplam kurulu gücü 77.585 MWe’ye ulaşıyor. Bu kapasite, MW100 şirketlerinin Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin yüzde 85’ini oluşturuyor. MW100 şirketlerinin kurulu güçlerinin kaynak bazında dağılımı incelendiğinde doğalgaz ile hidroelektriğin önde olduğu görülüyor. Bu iki kaynaktan hidroelektrikte 24.472 MWe, doğal gazda ise 24.481 MWe kurulu üretim kapasitesi bulunuyor. Hidroelektrik ve doğal gazı, 19.450 MWe’lik kurulu güçle kömür izliyor. MW100 şirketlerinin yerli kömürde 8.032, ithal kömürde ise 8.684 MWe’lik kurulu kapasiteleri bulunuyor. Son yıllarda büyük yatırım yapılan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar ise 6.894 MWe’lik kurulu kapasite kömürün arkasında yer alıyor.

MW100’ün enerji sektörünün yatırımcı profilini detaylı şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, “Son yıllarda gerçekleşen yatırım hamlesiyle ülkemiz enerjide arz güvenliğinin sağlanması hedefine yönelik olarak çok büyük mesafe katetti. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlardaki güçlü artış da kaynak bazında çeşitliliği sağladı” değerlendirmesini yaptı. Kearney’in İstanbul ofisini açarak Türkiye’deki paydaşlarıyla işbirliğini güçlendirdiğini belirten Onur Okutur, “Enerji sektöründe sahip olduğumuz küresel deneyim ve bilgi birikimini ülkemize taşıyarak yatırımcılara değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara ise MW100 araştırması ile sektörün detaylı fotoğrafının ilk kez çekildiğine dikkat çekerek, “MW100, yatırımcılar ve sektör paydaşlarının veri ve analiz destekli perspektif oluşturma ihtiyacını karşılamalarına destek sunmayı hedefliyor. Araştırma önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişleyerek devam edecek. MW100 ile enerji sektörünün ufkunu daha net görme olanağını sağladığımıza inanıyorum. Partnerimiz Kearney Türkiye’nin yanı sıra MW100 çalışmasına destek veren sektör paydaşlarına da teşekkür ediyor, işbirliğimizin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.