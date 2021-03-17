Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisini belirleyen MW100 araştırması açıklanıyor

Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından bu yıl ikincisi hazırlanan “MW100 – Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırmasının sonuçları çevrimiçi bir toplantıyla açıklanıyor. Araştırma, megawatt bazında kurulu güçlerine göre Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üreticisi şirketini belirliyor.

“MW100 – Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırması kapsamında, hidroelektrik, doğal gaz, rüzgar, kömür ve jeotermalde Türkiye’nin en büyük 10 elektrik üreticisi de açıklanıyor.

Geçen yıl zirvede EÜAŞ vardı

“MW100 / Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi” araştırması Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından ilk kez geçen yıl gerçekleştirilmişti. Geçen yılki araştırmanın zirvesinde kamu şirketi Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) yer almıştı. EÜAŞ’ı ENKA ve Enerjisa izlemişti.