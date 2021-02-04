Türkiye'nin en az nüfusa sahip 5 ili belli oldu!

Türkiye'nin nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. 2019'da en az nüfusa sahip il Tunceli iken, 2020'de en az nüfusa sahip olan il Bayburt oldu. Sıralamanın sonundaki diğer dört il ise; Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

2019'da en az nüfusa sahip il Tunceli iken, 2020'de en az nüfusa sahip olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

İstanbul'un nüfusu azaldı

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

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