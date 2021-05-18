Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2021'in ilk 4 ayında 97.376 MW’ye yükseldi

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından yenilebilir enerji kaynaklarına dair santral kurulu güç bilgilerini içeren son durum raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesi 2021’in ilk dört ayında 1.485,9 MW artarak 97.376,5 MW’ye yükseldi. Artışta en büyük pay sahibi 652,5 MW ile rüzgar enerjisi oldu.

Yüzde 9'u rüzgardan

Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 9’u rüzgar enerjisinden karşılanıyor. Türkiye’nin en büyük elektrik üreticilerini belirleyen MW100 araştırmasına göre rüzgarda kurulu güce göre en büyük oyuncu, 606 MWe’lik kapasitesiyle Polat Enerji. Polat Enerji’yi, 585 MWe’lik kurulu gücüyle geçen yılın birincisi Güriş Holding izliyor.