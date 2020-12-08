Türkiye'nin de anlaştığı Çinli şirket Sinovac'ın aşısı, Endonezya'da yüzde 97 koruma sağladı

Türkiye'nin 50 milyon dozda anlaştığı Çinli Sinovac Biotech Ltd. firmasının geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Endonezya'daki faz 3 testlerinde yüzde 97 koruma sağladığı açıklandı.

Endonezya'da Bio Farma adlı devlete bağlı ilaç kurumundan yapılan açıklamada, Çinli firmanın koronavirüs aşısının faz 3 deneylerinde 1.600 kişi üzerinde test edildiği ve deneklerin yüzde 97 oranında antikor üretimi sağladığı duyuruldu.

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Bio Farma sözcüsü Iwan Setiawan, araştırmanın son bir ayda yapılan deneylere dayandığını, kapsamlı sonucun ocak ayında açıklanacağını kaydetti.

Aşının faz 3 çalışması Türkiye'de de yürütülüyor. CoronaVac aşısından 50 milyon doz sipariş eden Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın sonuçları bu hafta içinde kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Çinli Biotech firma, geliştirdiği CoronaVac adlı Covid-19 aşısıyla alakalı bugüne kadar Endonezya, Brezilya, Şili ve Türkiye gibi ülkelerle anlaşma sağlamış, Filipinler ile de görüşmelerin sürdüğü aktarılmıştı.