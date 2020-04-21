Türkiye'nin çevrimiçi tanıtım sitesi 'liveturkey.com' açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türkiye'nin küresel pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA), bakanlık bünyesinde 'liveturkey.com' isimli yeni bir dijital kanalı hayata geçirdiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan www.liveturkey.com sitesi, Türkiye ile ilgili kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye pek çok deneyimi misafirlerin ekranlarına çoğu zaman canlı yayınlarla taşıyacak. Yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili en çok merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren bir içerik sitesi olan liveturkey.com, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracak. Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerin sanal turlarına yönlendirecek, Türkiye'de yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak Türkiye'ye seyahatle ilgili ilham verecek. Ayrıca, liveturkey.com adresinde küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye'yi deneyimleme fırsatları sunulacak. Bakanlığın yeni dijital kanalı www.liveturkey.com Türkiye'de kültür, sanat ve gastronomiyi tek bir çatı altında topluyor.