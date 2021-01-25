Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı

Türkiye'nin güncel aşı haritası erişime açıldı. Ülkemizde günde kaç aşı yapıldığı, hangi şehirde ne kadar aşı yapıldığı ve Türkiye'nin günlük aşı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' üzerinden anlık olarak takip edilebilecek.

Türkiye'de Koronavirüs aşılama süreci devam ediyor. Geçen cumartesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek söz ettiği aşı haritası aktif hale geldi. 25 Ocak 2021 tarihi itibarıyla aşı haritası erişime açıldı.

Türkiye'deki 81 ilde ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor.