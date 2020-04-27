Türkiye’nin araç üretiminde yaklaşık 300 bin kayıp öngörülüyor

Avrupa’da 2019’da 20 milyon olan araç satışının 2020’de en iyi ihtimalle 17 milyonlara düşmesi bekleniyor. Türkiye’de ise bu yıl araç üretiminde 250-300 bin adetlik kayıp olacağı tahmin edilmekte.

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CNN Türk’ten Mehmet Ali Kantarcı’nın haberine göre, TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) 2020’de Türkiye’de Koronavirüs'ten dolayı otomotivde toplam ciro kaybının 5 milyar doları bulabileceğini öngördü. 2020’de ülkemizde beklenen araç üretim kaybı ise 250 ile 300 bin adet aralığında seyrediyor. Otomotiv editörleri ile online toplantı düzenleyen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca üyelerinin yüzde 75’inin kısa süreli çalışma ödeneğine başvurduğunu açıkladı. Uzakdoğu ile çalışan yan sanayicilerinin işlerinde fazla bir kayıp olmadığını belirten Kanca şöyle devam etti:

“Anketimizin sonuçlarına göre 6 Nisan haftası firmaların yüzde 35’i tam kapalıyken 20 Nisan haftası yüzde 7, 27 Nisan haftası ise bu oran yüzde 5’e düşüyor. 4 Mayıs ile başlayan hafta ise herkes çalışmayı planlıyor.”

Yerli otomobili imal edecek TOGG ile irtibatın virüs salgını öncesi gibi devam ettiğini kaydeden Kanca ”Görüşmelere devam ediyorlar. Parça alımı konusunda teklifler istiyorlar. 50-60 üyemizle çok yakın temastalar. Teklif aldılar, bazılarıyla siparişi bağladılar. Bazılarıyla bağlamak üzereler” dedi. Türkiye’de üretilmiş araçların ve tedarik sanayi parçalarının yüzde 75 – 80’inin ihracata gittiğini belirten Kanca şunları söyledi:

“Dolayısıyla ihracatımızda Avrupa’daki işlerin nasıl olacağı belirleyici. Böyle büyük bir oranla biz ihracat bağımlısıyız. Bu yıl ihracatta 25 milyarın yakalanmasının bir başarısızlık olacağını düşünmüyorum.”

VW’in Türkiye’ye yönelik yatırımını iptal ettiğine dair bir işaret olmadığını da kaydeden Kanca ,” Resmi bir girişim yok. Türkiye’de temas kurulan firmalara da o iş bitti, unutun gibi bir mesaj yok. Dolayısıyla benim ümidim devam ediyor' diye konuştu.

Dünyada satış 70 milyonlara düşecek

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da Türkiye ve Avrupa’da Nisan ayında araç üretiminin yok denilecek seviyelere geldiğini belirterek şunları kaydetti:

“2019 yılında dünyada 90,3 milyon adet araç satılırken, 2020 yılında 72 milyon satış seviyesi bekleniyor. Üretim ise bunun belki biraz daha üzerinde olacak. Büyük markaların hepsi hemen hemen yüzde 17-20 arasında düşüş öngörüyor. Avrupa’da (Rusya ve Doğu Avrupa dahil) ise 2019 yılında 20,7 milyon araç satışı gerçekleşti, bu rakamın 2020’de 17 milyon seviyelerinde olması bekleniyor ki bu da yine yüzde 17’nin üzerinde bir düşüş demek. Avrupa’da görüştüğümüz OEM’lerden bir tanesi en iyi ihtimalle yüzde 26 daralma, en kötü senaryoda ise yüzde 35 daralma beklediklerini söylediler. Yani Avrupa üreticileri durumu kötü görüyor.”

"250-300 bin az araç üretilebilir"

Avrupa’da 2020 yılında toplamda 3.5 milyonun üzerinde bir araç kaybı olmasının yüksek ihtimal olduğunu kaydeden Yazıcı,”. Bunun tabi Türkiye’ye yansıması önemli. Biz de 250-300 bin adet arası bir üretim kaybı olacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda otomotiv tedarik sanayi firmalarının önemli bir geliri de parça ihracatından geliyor ve bu alanda da kayıplarımız Mart ayında yüzde 19 seviyesindeyken, Nisan ayında ihracattaki kaybın yüzde 70’lere çıkacağını öngörüyoruz” dedi. Otomotiv üretimi açısından bakıldığında, Nisan ayındaki kapasite kullanım oranının yüzde 20 civarında gözüktüğünü belirten Yazıcı şöyle devam etti:

“Kapasite kullanımının Mayıs’tan başlayarak, Eylül’e kadarki dönemde yüzde 60’tan 85’e kadar çıkacağını öngörüyoruz. Tedarik sanayisi açısından Avrupa’daki müşterilerimiz de çok önemli. Şu anda Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde üretime yeniden başlama hazırlığı içerisinde olan firmalar var. Araç satışının da Mayıs - Haziran aylarında hareketleneceğini düşünüyoruz ve tüm OEM’ler bu dönemde oluşan talebe göre gelecek ayların üretim planlarını yeniden şekillendireceklerdir.”