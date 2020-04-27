Ford Otosan Genel Müdürü: Üretime başlamanın faturası ağır olacak

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, üretime başlamanın çok sıkıntılı, çok zor ve çok maliyetli olacağını belirterek, “Yeni normalde üretim uzun süre katlanılacak bir durum değil çünkü sosyal mesafe kuralları nedeniyle aynı çalışan sayısıyla çok daha az araç üretmek durumundasınız” diye konuştu.

Sözcü gazetesi otomobil yazarı Emre Özpeynirci, Yenigün’ün açıklamalarına köşesinde yer verdi.

Yenigün, “Sosyal mesafe kuralları gereği aynı ekiple çok daha az araç üreteceğiz. Biz Ford Otosan olarak eskiden günde 1500 araç üretirken, şimdi ister istemez 500-600 adet üreteceğiz. Bu da her bir aracın maliyetini ciddi şekilde artıracak.” düşüncesini dile getirdi. Yenigün, "Hiç kolay değil ama ne yazık ki bazı arkadaşlarımızı 5'te işe getireceğiz. Bir grup çalışanı ise işe getiremeyeceğiz. Ben ne zaman normale döneceğimizi bilmiyorum ve inanın kimse bilmiyor." ifadesini kullandı.

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