Türkiye'nin 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımı, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Türk milli takımı, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Rusya, etkili servisler kullandığı ikinci seti 25-16, üçüncü seti 25-12 aldı.

Ay-yıldızlılar, dördüncü sette daha az hata yaparak başabaş bir oyun sergilese de son bölümde etkili olan Rusya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

1. Grup'ta 5'te 5 yaparak çıktığı yarı finalde Sırbistan'ı eleyen milliler, finalde Rusya'ya kaybederek şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.