Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 25'i geçerek rekor kırdı

Türkiye’nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi ihraç edilmeye başlandığından bu yana ilk defa yüzde 25’i geçerek rekor tazeledi. Böylece politika faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 11 puana kadar çıktı.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), yıl başından bu yana 20 baz puandan fazla artışla 579 baz puana çıkarken tüm vadelerdeki tahvil faizlerinde de artışlar yaşandı.

Merkez Bankası Eylül’den bu yana 500 baz puan indirimle politika faizini yüzde 19’dan yüzde 14’e kadar indirirken 3 yıldan uzun vadeli tahvillerin tamamında 650 baz puandan fazla faiz artışı gerçekleşti.

Bloomberg HT'nin haberine göre 23 Eylül’den bu yana faizi en fazla artan vade 5 yıl olurken, 1, 2 ve 3 yıllık tahvillerin faizlerinde görece daha düşük bir yükseliş yaşandı. Bu dönemde 5 yıllık tahvillerin faizi 783 baz puan civarında artarken 10 yıllık tahvillerin faizi de 699 baz puan artış kaydetti.