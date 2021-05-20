Türkiye, "ne istihdamda ne eğitimdeki gençler" oranında OECD birincisi!

Türkiye OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranında yüzde 28,8 ile ilk sırada yer alıyor. Bu alanda OECD ortalaması ise yüzde 12,8.

DİSK-AR tarafından hazırlanan 19 Mayıs'a Özel Genç İşsizliği Bülteni yayımlandı.

TÜİK, 2021 1. çeyrekte dar tanımlı genç işsizlik (15-24 yaş) oranını yüzde 25,3, genç erkeklerde yüzde 22 ve genç kadınlarda yüzde 31,7 olarak açıkladı. Ne eğitimde ne istihdamda olanların (NEET) oranı ise 2021 1. çeyrekte yüzde 24,7, kadınlarda NEET oranı yüzde 32,1 ve erkeklerde NEET oranı ise yüzde 17,7 olarak açıklandı.

OECD ülkelerindeki NEET oranlarına bakıldığında Türkiye’nin birinci sırada yer aldığı, NEET oranının yüzde 28,8 olduğu görülüyor.

İtalya, Kolombiya, Meksika ve Costa Rika’da NEET oranı yüzde 20’i ile Türkiye'den sonra gelen ülkelerden oldu.

2019 döneminde OECD ülkeleri arasında NEET oranının ortalama yüzde 12,8 olduğu görüldü.

Lüksemburg, İzlanda, Hollanda, İsviçre, İsveç, Norveç, Almanya, Slovenya ve Çekya OECD ülkeleri arasında genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkeler olurken, NEET oranının yüzde 10’un altında olduğu görüldü.