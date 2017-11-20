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Dünya

Türkiye, Nazizm’in yüceltilmesiyle mücadele konusunda ‘çekimser’ kaldı

ABD, Rusya’nın girişimiyle sunulan tasarıya destek vermezken; Kanada ve AB ülkeleri de çekimserler arasında yer aldı

20 Kasım 2017 00:20

Çeviri  - Gonca Tokyol

70. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Rusya’nın sunduğu “Nazizmin yüceltilmesi ve ırk bazlı ayrımcılıkla mücadele” tasarısı, 133 oyla kabul edildi. ABD, Ukrayna ve Palau’nun destek vermediği tasarıyla ilgili olarak 48 ülke çekimser kalırken, 131 ülkeden ise destek geldi. Birleşik Krallık, Türkiye, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri de çekimserler arasında yer aldı. 

ABD temsilcisinin önerinin sunulmasından sonra yaptığı, “ifade özgürlüğünü zedeleyen” bölümlerin değiştirilmesi önerisi ise 81 aleyhte oyla reddedildi. ABD’nin girişimini sadece İsrail ve Ukrayna desteklerken, 73 ülke ise çekimser kaldı. 

Kabul edilen öneri, Rusya’nın bu yıl içerisinde BMGK’da destek bularak kabul ettirdiği 12. öneri oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın BMGK’da destek gören girişimlerinin sayısı, Moskova’nın uluslararası arenada bulduğu desteğin artışı olarak yorumlandı. 

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